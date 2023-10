La preocupación de Julio Garay por mejorar sus productos es constante. Desde que decidió luchar contra la anemia y desnutrición del país no ha parado ni un minuto ni tiene las intenciones de hacerlo. Esta vez, el destacado ingeniero ayacuchano ganador de la iniciativa “Una idea para cambiar la historia 2019″, organizada por History Channel en Latinoamérica, al crear las galletas contra la anemia Nutri Hierro, ha decidido apostar por la microencapsulación de hierro en sus productos. Al respecto, nos brinda más detalles sobre la aplicación de esta tecnología.

Ejecutó la aplicación de la tecnología de la microencapsulación de hierro con el fin de incorporarlo en las galletas proteicas, cereal instantáneo y pan de molde con resultados favorables en su asimilación para combatir la anemia en los niños.

¿Que es la microencapsulación?

La microencapsulación es definida como una tecnología de empaquetamiento de materiales sólidos, líquidos o gaseosos. Además, protege el producto encapsulado de la luz y el oxígeno. La microencapsulación consiste en micropartículas conformadas por una membrana polimérica que en este caso es colágeno contenedor de hierro hemínico y espirulina

¿Como llegó la idea de la microencapsulacion?

La idea de negocio surgió al evidenciar que la absorción del hierro y el zinc no se daba al 100% ya sea por múltiples factores. Es así que con la tecnología de la microencapsulación del hierro hemínico y de la espirulina se tendrá mejores resultados en su asimilación para combatir la anemia, sobre todo en los niños.

¿Tus productos estarán microencapsulados?

En estos últimos años hemos logrado enmascarar el sabor amargo del hierro con el cacao orgánico para que sea delicioso y apetecible en todo el público. Y gracias al financiamiento de ProInnóvate, venimos ejecutando la aplicación de la tecnología de la microencapsulación de hierro con el fin de incorporarlo en las galletas proteicas, cereal instantáneo y pan de molde con resultados favorables en su asimilación para combatir la anemia en los niños.

Julio Garay, peruano que ganó el primer lugar en la iniciativa "Una idea para cambiar la historia 2019", organizada por History Channel en Latinoamérica, al crear las galletas contra la anemia Nutri Hierro.

¿Cuáles son los nuevos productos de Nutri H?

En el presente venimos incursionando en la línea de chocolates en barra con 65% de cacao y la incorporación de frutos como arándanos, castaña, almendra y aguaymanto. Además del pan de molde con granos andinos como quinua, kiwicha y cañihua. Con mucha alegría ya contamos con nuestros panetones de hierro.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Nutri H y Julio Garay?

Nutri H está comprometido con la salud y el bienestar de las familias peruanas, por tal motivo continúa investigando nuevas alternativas nutritivas y saludables a base de granos andinos que permitan prevenir y disminuir los altos índices de anemia, tanto en niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Además de madres gestantes y lactantes. Muy pronto nuestros productos se distribuirán en Centro América en países como Panamá y Guatemala. Y en el presente estamos en negociaciones para ingresar a Ecuador y México.

¿Trabajarían con el estado para luchar contra la anemia y desnutrición?

Desde el Gobierno del Ex presidente Vizcarra tratamos de ingresar a los programas asistenciales del Estado, pero por motivos de precio no logramos llegar a un acuerdo común. A pesar de ello venimos trabajando con los gobiernos regionales y municipales, como Huamanguilla, Mala, Luricocha, Pichari, Kimbiri, Santillana, Huancavelica, etc a través de alianzas y convenios, siendo parte del programa de vaso de leche, tiendas saludables y de propósito 1, que tiene objetivo, prevenir y reducir los altos índices de anemia en niños menores de 35 meses, además de madres gestantes y lactantes.

Mensaje final

Trabajemos con humildad y sencillez siempre, pensando en las personas más necesitadas, planificando cada minuto de nuestro tiempo, seamos perseverantes y practiquemos la palabra disciplina, que el momento de hacerlo es ahora.

TE PUEDE INTERESAR:

El envejecimiento celular y el deterioro de la piel: ¿es posible revertirlos?

Tu Bolsillo: Domine sus tarjetas de crédito y evite las deudas

Coolifting: ¿Cómo eliminar las arrugas del rostro sin cirugías?