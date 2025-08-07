El Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) se consolida como centro de referencia en cirugía cardiovascular, al realizar con éxito una intervención de alta complejidad: la cirugía de Bentall con prótesis biológica en un paciente masculino de 70 años con diagnóstico severo de aneurisma aórtico y falla valvular.

La intervención se realizó el pasado 17 de julio. El paciente presentaba un aneurisma en la raíz aórtica acompañado de insuficiencia aórtica severa y falla cardíaca, condiciones que representaban un riesgo al paciente, lo que hacía urgente procedimiento de gran precisión: la cirugía de Bentall.

Este tipo de cirugía consiste en el reemplazo de la raíz aórtica y la válvula aórtica por un injerto vascular al que se le adapta una prótesis valvular. En el caso particular se utilizó una válvula biológica, seguida de la reimplantación de las arterias coronarias para restablecer el flujo sanguíneo al corazón.

La operación fue ejecutada por un equipo multidisciplinario del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular junto a profesionales del Dpto. de Anestesiología, UCI y enfermería.

Resultados clínicos

La intervención quirúrgica se realizó sin complicaciones y el paciente presentó una evolución favorable en la Unidad de Cuidados Intensivos, con signos claros de recuperación progresiva en los días posteriores.

La cirugía de Bentall no es común en el país debido a su complejidad técnica. Sin embargo, el HNHU ha logrado realizar varios de estos procedimientos con resultados positivos. Este caso en particular, se destacó por la gravedad del cuadro clínico, lo que implicó una exigencia quirúrgica excepcional.