Los pesticidas se usan para proteger cultivos, pero una parte puede quedar en los alimentos que consumimos. Estos residuos suelen estar en la superficie, aunque algunos pueden penetrar ligeramente en frutas y verduras, especialmente en aquellas de piel fina o comestible.

La exposición acumulada genera preocupación. La evidencia sugiere que una ingesta elevada y constante podría asociarse a efectos en el sistema hormonal y neurológico. Debido a esto, más que evitar frutas y verduras, la recomendación es saber lavarlas y desinfectarlas correctamente.

¿Qué hacer en casa? Lavar con abundante agua corriente, frotar o cepillar la superficie y, cuando sea posible, pelar. Remojar unos minutos también puede ayudar a reducir residuos.

Es necesario no dejar de consumir alimentos frescos, los beneficios superan ampliamente los riesgos con buenas prácticas de limpieza.