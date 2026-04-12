A pocas horas del inicio de las elecciones generales, el panorama en las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es de total incertidumbre. Cientos de ciudadanos se han volcado a las calles en un intento desesperado por recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y así evitar las multas electorales.

El ambiente se ha tornado caótico en estos últimos días, con sedes desbordadas por la afluencia de público. En regiones como Pisco y diversos distritos de Lima, como Santa Anita, las filas son interminables y se extienden por varias cuadras, rodeando los locales institucionales bajo un sol agotador.

La desesperación ha llevado a muchos usuarios a pernoctar en las veredas o llegar de madrugada. “Desde las cuatro y media de la mañana estoy esperando y la fila avanza demasiado lento”, indicó una ciudadana en Pisco, reflejando el malestar de quienes llevan horas de pie sin ser atendidos.

El desorden ha generado momentos de tensión y reclamos airados entre los asistentes. Varios usuarios denunciaron presuntas irregularidades en el ingreso, señalando que algunas personas habrían accedido a las oficinas sin respetar el orden de llegada, lo que desató conatos de violencia verbal.

En la capital, la situación no es distinta debido a fallas en la comunicación del sistema. Muchos ciudadanos indicaron que, a pesar de haber realizado sus trámites virtuales hace semanas, recién recibieron la notificación de recojo en las últimas horas, lo que provocó este cuello de botella final.

Si bien el Reniec realizó esfuerzos previos ampliando horarios incluso hasta la medianoche, la demanda actual ha superado cualquier previsión. Los usuarios califican de insuficiente el número de ventanillas operativas y exigen que se asigne más personal para agilizar la entrega de los documentos físicos.

“La atención es sumamente lenta y el personal no se da abasto para tanta gente; deberían ser más previsores”, reclamaron ciudadanos que aguardaban bajo la vigilancia policial en los exteriores de las oficinas centrales.

Las autoridades han recordado que el DNI es el único documento válido para ejercer el derecho al voto este domingo. Ante la pérdida del mismo en estas últimas horas, recomiendan tramitar de inmediato la denuncia policial y portar cualquier documento supletorio que acredite la identidad ante los personeros.

El plazo definitivo vence hoy a las 4:00 p. m., hora en que se cerrarán las puertas de las agencias a nivel nacional. Se espera que miles de peruanos continúen en las filas hasta el último minuto, en una carrera contra el tiempo para regularizar su situación antes de acudir a las urnas.