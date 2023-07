La Fiscalía de Violencia Contra la Mujer de El Agustino solicitó detención judicial en flagrancia contra Geancarlos Peralta Chanca (18). Él es investigado por los presuntos delitos de feminicidio y violación sexual de su hija de 11 meses con subsecuente muerte. El hecho se produjo el domingo 2 de julio, en Huachipa.

A través de Twitter, el Ministerio Público detalló que las diligencias comprenden: la toma de declaración de Peralta Chanca, pericias de perfil genético en las prendas del detenido, solicitar y recibir los resultados de homologación de ADN de las muestras, entre otras.

MIMP brinda orientación emocional y legal a familiares

Alberto Arenas, director de la Dirección de Protección Especial, informó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda contención emocional y orientación legal a los familiares de la menor.

“Estamos sumamente consternados por la situación que está viviendo la adolescente. Realmente es una situación muy grave. Desde un inicio se ha brindado contención tanto a la madre adolescente como a la abuela materna para contener la situación emocional en la que se encuentran y poderlas orientar en los procesos legales. Así como un acompañamiento en el proceso de sepelio y sepultura de la niña”, señaló en diálogo a Exitosa Noticias.

Niega ser culpable de la muerte de su hija

En declaraciones a la Policía, Juan Carlos Peralta comentó que el domingo salió a las 8 de la mañana a trabajar en su mototaxi y regresó a su casa al mediodía. Indicó que, a pesar que vio a la niña mal, prefirió ir a comprar al mercado junto a la madre de la pequeña.

Según dijo, los vecinos entraban libremente a la habitación que alquilaba. “La dejamos ahí. La puerta estaba sin seguro. Hay una vecina de edad que ingresa. No llevamos a la bebé al mercado porque estaba dormida. Una vez la dejamos así y normal, se quedó. (...) Yo no le he hecho nada”, aseveró.