Huánuco avanza en el proceso de creación del Área de Conservación Regional (ACR) Yanajanca, una iniciativa que busca proteger 74 lagunas altoandinas que abastecen de agua a más de 120 mil personas y contribuyen a la conservación de importantes ecosistemas de páramos y yungas.

La propuesta abarca 209,484 hectáreas distribuidas en las provincias de Marañón, Huacaybamba y Huamalíes, y actualmente se encuentra en evaluación por parte del Ministerio del Ambiente, como parte de la etapa final para su aprobación.

De concretarse, Yanajanca se convertiría en el área de conservación regional más extensa de los Andes peruanos. Además de garantizar la protección de fuentes de agua fundamentales para miles de familias, el área alberga una importante diversidad biológica, incluyendo especies emblemáticas como el oso andino, el jaguar y el mono choro de cola amarilla.

Especialistas y autoridades regionales destacan que la conservación de estas cabeceras de cuenca resulta cada vez más urgente ante los efectos del cambio climático, que ya se reflejan en períodos más prolongados de sequía y lluvias más intensas.

La futura área protegida también fortalecerá la conectividad ecológica entre los Andes y la Amazonía y abrirá oportunidades para el desarrollo del turismo de naturaleza y la observación de aves en la región.