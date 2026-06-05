El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) inauguró la remodelada Unidad Funcional Desconcentrada (UFD) Huánuco, una moderna infraestructura que permitirá brindar una atención más eficiente, cercana y de calidad a más de 10 mil asegurados y sus derechohabientes de la región.

La renovada sede permitirá optimizar los procesos de orientación y atención a los usuarios, ofreciendo ambientes cómodos, funcionales y accesibles para la realización de trámites y consultas relacionadas con la cobertura y prestaciones de salud.

Los trabajos de remodelación se ejecutaron en un área aproximada de 62 metros cuadrados, donde se implementaron espacios modernos y acogedores, orientados a fortalecer una atención personalizada basada en la calidad, la calidez y el buen trato.

La infraestructura ahora cuenta con una sala de espera, dos módulos de atención para una orientación más eficiente, sala de reuniones, oficina privada de coordinación, área de archivo y servicios higiénicos adecuados para la atención de los usuarios.

Durante la ceremonia de inauguración, el gerente general de Saludpol, Dr. Héctor Berastain Merino, destacó que esta mejora forma parte del compromiso institucional de acercar servicios de calidad a la familia policial.

“Con esta renovación buscamos ofrecer espacios más ordenados, confortables y eficientes que contribuyan a mejorar la experiencia de atención de nuestros asegurados y sus familias. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo los servicios que brindamos en beneficio de quienes protegen al país”, señaló.

Asimismo, informó que Saludpol continuará fortaleciendo el trabajo articulado con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de la región, entre ellas el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, el Hospital de Tingo María, el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco, en el marco del convenio suscrito con el Gobierno Regional de Huánuco.

La UFD Huánuco está ubicada en la Prolongación Pedro Puelles N.° 188-190, distrito, provincia y departamento de Huánuco.

La actividad contó con la participación del profesor Juan Paredes Ríos, vicegobernador regional de Huánuco; el comandante PNP Gustavo Palacios Astete, comisario de Huánuco; la comandante PNP Enita Penadillo Chávez, jefa del Policlínico Policial; el Dr. Gustavo Barrera Sulca, director regional de Salud de Huánuco; el Mg. Jerson Danilo Gaspar Damaso, director del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano; y el Dr. Marco Antonio Jaramillo Luna, director del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari.