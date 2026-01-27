El general PNP Eduan Díaz Díaz, jefe de la Región Policial Áncash, otorgó un reconocimiento al suboficial técnico de primera Román Henry Aley Cano, por su intervención en un accidente ocurrido en la carretera Pativilca–Huaraz, a la altura del kilómetro 72.

El efectivo retornaba de sus vacaciones cuando auxilió a las víctimas de un despiste vehicular, logrando rescatar con vida a ocho personas, entre ellas adultos mayores y niños.

La Policía Nacional del Perú informó que esta acción se enmarca en el servicio permanente a la ciudadanía.

“Ya era hora! Reconocer a los valerosos policías que si cumplen con su labor a cabalidad. Como en todo rubro hay buenos y malos elementos y no hay que generalizar”

“Muy bien es un acto de amor a la humanidad, un valiente PNP”

Fueron algunos de los buenos deseos en redes sociales para el efectivo policial, tras su reconocimiento.