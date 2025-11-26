Tal como lo anunció, el streamer español Ibai Llanos llegó al Perú y, apenas pisó nuestro territorio, acudió al prestigioso restaurante “El Chinito”, del jirón Zepita, en el Cercado de Lima, donde degustó el pan con chicharrón, plato ganador de su Mundial de Desayunos.

Su visita causó alboroto entre los clientes, quienes le tomaron fotos y registraron el momento para compartirlo por redes sociales. En uno de los videos, difundidos por TikTok, se ve que el influencer ingresa a la cocina del histórico local y saluda amablemente al personal.

Llanos arribó a la capital peruana tras grabar videos sobre el origen del mate en Uruguay, la peculiar forma de hablar de la población de Chile y la casa del futbolista Lionel Messi en Argentina.

“He subido mi primer video de mi viaje que estoy haciendo por diferentes países de Latinoamérica (…) Llevo más de una semana viajando por muchos países”, dijo hoy en un historia de Instagram, en la que llevaba la misma vestimenta con la que fue visto en Lima.

VISITA. El influencer no solo probó el desayuno peruano, también subió hasta un asentamiento humano a fin de visitar al creador de contenido peruano Koirandoshil, a quien le propuso acompañarlo a grabar su visita en Lima.

“Él coordinó conmigo para venir”, dijo Koirandoshil, quien quedó sorprendido por la llegada de Ibai hasta su casa como lo hizo saber en un live activado en TikTok.

En un video que se hizo viral, se ve a Llanos bajando las escaleras del cerro y preguntando a los residentes cuántas eran y cómo hacían para desplazarse con bolsas.

OJO AL DATO. El streamer anunció meses antes que iba a visitar Perú para comer el pan con chicharrón, que superó los 12 millones de votos.