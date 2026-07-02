En un operativo conjunto contra el contrabando y la piratería, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Aduanas incautaron cerca de 200 mil cigarrillos de contrabando de las marcas Golden Beach y Hamilton, que eran transportados como encomienda con destino a la ciudad de Chulucanas, ubicada en la provincia de Morropón, región Piura.

La intervención se realizó en el óvalo de Chulucanas, como parte de las acciones desarrolladas por el Comité Regional de Lucha contra el Contrabando y la Piratería (COR), con el objetivo de combatir el ingreso y la comercialización ilegal de mercancías en el norte del país.

Durante el operativo, las autoridades intervinieron un cargamento que tenía como remitente o destinatario a Esteban Rijalba Rivas, cuya presunta participación en el traslado de la mercancía será materia de investigación.

La carga fue incautada por presuntamente infringir la normativa aduanera vigente. Las diligencias continúan para determinar la procedencia exacta de los cigarrillos, la ruta utilizada para su ingreso al país y la posible participación de una organización dedicada al contrabando.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los cigarrillos son de fabricación paraguaya y habrían ingresado ilegalmente al Perú a través de redes de contrabandistas que operan en coordinación con organizaciones criminales transnacionales, las cuales también estarían vinculadas a otros delitos como el lavado de activos, la minería ilegal y la trata de personas.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose para frenar el comercio ilegal de productos que afectan la economía formal, reducen la recaudación tributaria y representan un riesgo para la salud de los consumidores al no cumplir con los controles sanitarios exigidos por la legislación peruana.