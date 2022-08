El comercio informal en Gamarra, La Victoria, se ha agravado este año a tal punto que el 40% de las ventas diarias que se generan en el emporio comercial se lo llevan los ambulantes, quienes ocupan las calles ante la vista de serenos y fiscalizadores del municipio distrital, denunció la presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, Susana Saldaña.

Además de la competencia desleal que enfrentan, detalló, que la informalidad es operada por mafias y se desarrolla, incluso, en las puertas de las tiendas y galerías, impidiendo el tránsito de los mismos dueños y clientes.

“Si el empresario se queja o les pide que no tapen las puertas, los amenazan y golpean con arma en mano (...) Nosotros somos civiles, ¿cómo nos vamos a enfrentar a un delincuente que viene con un arma de fuego o arma blanca? Estamos siendo amenazados por las mafias que protegen y viven del sector informal”, dijo a OJO.

“Tienen economía que defender porque es el 40% de las ventas del emporio. Es un botín muy grande”, agregó Saldaña.

Ventas aún no llegan ni al 40% de lo registrado previo a la pandemia

Según la empresaria gamarrina, el avance de la informalidad es uno de los factores que está provocando bajas ventas para los micro y pequeños empresarios del damero, pero no es el único.

A este se suma, el exceso de ropa importada que hay en el Perú y ha copado casi el 98% del mercado, así como la reducción de la capacidad adquisitiva de los clientes, tanto mayoristas como minoristas.

Explicó que los primeros compran menos porque ya no le sale la mercadería por la mayor presencia de ropa importada, mientras que los segundos por el golpe que ha sufrido su economía.

Estos tres motivos no están permitiendo la reactivación de los empresarios gamarrinos, cuyas ventas aún no llegan ni al 40% de lo que registraban antes de la pandemia y hasta ahora no son apoyados por el Estado.

OJO AL DATO. De Gamarra depende la supervivencia de casi medio millón de puestos de trabajos y más de 30 mil micro y pequeñas empresas.

