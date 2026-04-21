Llegar a casa y sentir paz no es casualidad. Un estudio del Journal of Environmental Psychology, liderado por la investigadora Catherine Roster de la Anderson School of Management de la Universidad de Nuevo México, advierte que el desorden impacta directamente en el ánimo y la calidad de vida.

Desde esta perspectiva, Claudia Maldonado, gerente de Marketing de Sodimac, comparte consejos prácticos para mejorar la vida en casa a partir de la organización.

PENDIENTES. En muchos hogares se convive con un foco que parpadea, una puerta que chirría o un cuadro sin colgar. Resolver esos pequeños detalles genera una sensación inmediata de orden y mejora cómo se percibe el espacio.

DEPURACIÓN. Menos objetos visibles suelen generar mayor calma visual. Reducir lo innecesario ayuda a que el ambiente se sienta más ligero, facilita la limpieza y disminuye la sensación de saturación en casa.

ORGANIZACIÓN. Repisas, organizadores y muebles multifuncionales ayudan a mantener el orden. Tener espacios definidos para cada cosa evita acumulaciones y permite conservar el ambiente despejado.

ILUMINACIÓN. Una buena iluminación transforma la percepción del ambiente y ayuda a crear espacios más acogedores. Ambientes bien iluminados se sienten más amplios, limpios y agradables.

EQUILIBRIO. De acuerdo con la investigadora Catherine Roster, el desorden puede generar agotamiento mental y afectar el ánimo. Mantener cada objeto en su lugar contribuye a una rutina más fluida y a una mayor claridad en las actividades diarias.

ENFOQUE. Según el estudio, ambientes saturados dificultan la toma de decisiones. Espacios organizados reducen distracciones y permiten concentrarse mejor.

El bienestar en casa se construye con pequeños cambios. La campaña “Qué bien estar en casa”, de Sodimac, invita a redescubrir el hogar día a día.

HÁBITOS. Incorporar pequeñas acciones de orden en la rutina evita la acumulación. Dedicar unos minutos al día ayuda a mantener el equilibrio y reduce el estrés.

ESTRÉS. Según Apartment Therapy, el desorden también genera presión en casa. Un 27% teme no notar áreas sucias, 23% siente exigencia por la limpieza y otro 23% encuentra difícil mantener el orden con niños.