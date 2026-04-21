El 27 de abril será realizada la CONAME, el congreso nacional de mujeres empresarias, la XXII Edición y está siendo organizado por el Comité de Mujeres Empresarias de la CONACO (CONFEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES), un gremio con 80 años apoyando a los emprendedores de diversas industrias.

Susana Albengrín, empresaria y presidenta del Comité de Mujeres Empresarias de dicha confederación es la encargada de organizar el evento por sexto año.Se trata de un evento que reunirá a mujeres líderes, emprendedoras y profesionales en un espacio de conexión, aprendizaje y desarrollo empresarial con propósito.

Participarán destacadas figuras Tatiana Vidaurre, médico oncóloga, fundadora del Club de la Mama; Elizabeth Estrella, fundadora de la Asociación Empresarias Solidarias del Cusco; Madre Aída, directora de la clínica Tezza; Ale Neciosup, estratega digital.

El cierre estará a cargo de Gisela Valcárcel, empresaria y estrella de la televisión peruana, mientras que la moderación estará a cargo de la reconocida periodista Pilar Higashi.

Según la organizadora, presidenta del Comité de Mujeres Empresarias de CONACO, Susana Albengrin, señaló que “el CONAME se ha consolidado como uno de los espacios más importantes de encuentro para mujeres empresarias en el país. Cada año congregamos entre 200 y 300 participantes, lo que refleja el creciente interés por fortalecer el liderazgo femenino con propósito.”

El ingreso será de manera gratuita, previa inscripción en este link https://bit.ly/3NTggoF. El lugar elegido es el Salón Andrade del Congreso de la República y la cita es a las 3:30pm. Hay cupos limitados.