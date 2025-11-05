En el marco de la Declaratoria del Estado de se viene realizando operativos e intervenciones en diferentes establecimientos penitenciarios con el objetivo de erradicar cualquier ilícito organizado desde las cárceles que atente contra la seguridad de los peruanos.

Por ello, desde el 21 de octubre que inicio el Estado de Emergencia hasta la fecha, a nivel nacional se ha realizado más de 350 requisas en los 68 establecimientos penitenciarios del Perú. Además, se ha incautado 79 celulares, 173 accesorios de celulares, más de 500 litros de alcohol fermentado, más de 428 armas punzocortantes, además de 2699 gramos de droga.

Al respecto, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco enfatizó que el INPE viene redoblando e intensificando todos sus esfuerzos en las requisas con el objetivo de erradicar las extorsiones organizadas desde los penales, “estamos siendo implacables en la lucha contra la criminalidad. En tres meses de gestión, hemos realizado más de dos mil requisas en los penales del país. Hemos venido a trabajar y estamos haciendo lo que nunca antes se ha hecho en el INPE con normas y medidas más drásticas”.

Para que estas acciones sean sostenibles, paralelamente se viene intensificando las revisiones de las visitas en los penales, con el objetivo de frustrar el ingreso de objetos y/o sustancias prohibidas. Hasta la fecha más de 800 personas han sido intervenidas en puerta, 227 celulares fueron incautados, 636 accesorios de celular y 2433 gramos de droga.

El INPE continuará trabajando para mantener el control en las cárceles además de fortalecer el principio de autoridad a través de los operativos de requisas a nivel nacional con el objetivo de contribuir a la seguridad de los ciudadanos.