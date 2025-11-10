Frente a la criminalidad y las extorsiones, el INPE viene intensificando los operativos de requisas en los 68 establecimientos penitenciarios del país, así como los traslados por medidas de seguridad penitenciaria. Por ello, durante julio y noviembre del presente año, el número de requisas incrementó en cerca del 25% respecto a los años 2023 y 2024.

El INPE destacó que, en cuatro meses de gestión, ha priorizado la seguridad penitenciaria respecto a gestiones anteriores que descuidaron este eje tan importante.

En el periodo de julio a noviembre del presente, según estadística de la oficina de Seguridad Penitenciaria, se han realizado 2505 requisas, mientras que en este mismo periodo durante el 2024 y 2023 (gestiones anteriores) se ejecutaron 1934 y 1986 requisas, respectivamente. Lo que representa, un incremento del 21 y 23%.

Así también se han realizado 252 traslados de internos que representan una amenaza para la seguridad del establecimiento penitenciario, en su mayoría los traslados se dieron a los penales de: Challapalca, Cochamarca, Ancón 1 y Ancón 2.

INPE reporta aumento del 25% en requisas durante 2025

Uno de los más recientes fue el traslado de 45 internos, del penal Miguel Castro Castro y de Ancón 1 al nuevo pabellón: Régimen Cerrado Especial – Etapa A de Ancón 1, habilitado para una capacidad de 160 internos de alta peligrosidad, procesados y/o sentenciados por los delitos de sicariato, extorsión y secuestro, como es el caso de los internos alias “El jorobado” y “JJ”.

El INPE continuará trabajando para mantener el control en las cárceles además de fortalecer el principio de autoridad a través de los operativos de requisas a nivel nacional con el objetivo de contribuir a la seguridad de los ciudadanos.