Ronald Callirgos pudo recuperar su departamento luego de que la inquilina morosa abandonara el inmueble. Este caso de volvió tendencia cuando se difundió un video de la mujer - identificada como Nicole Celi Cobeñas de Aliaga - agarrando a escobazos al dueño del departamento.

Esta agresión se dio luego que Ronald fue a cobrarle la renta. La inquilina morosa se negaba a abandonar el departamento pese a que no paga la renta desde octubre del 2019.

Y aunque la pesadilla acabó para Ronald, pues la mujer dejó la casa hoy 14 de setiembre, le dejó una fuerte deuda.

“La señora me está debiendo como 8 mil soles. Me ha dejado la llave, no me ha dejado ningún sol y se ha ido clandestinamente”; contó a ATV Noticias.

Grande fue su sorpresa cuando ingresó por primera vez a su departamento, pero en condiciones deplorables.

inquilina morosa abandonó departamento - OJO

