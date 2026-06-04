Por el fenómeno El Niño Costero, que está en curso e ingresó a una fase de intensidad moderada según el Comité Multisectorial encargado de su estudio (Enfen), el invierno será más cálido de lo habitual, es decir, las temperaturas no descenderán tanto y hasta puede haber días soleados como los que se han registrado en pleno otoño.

Luis Vásquez, vocero del Enfen, explicó que la causa de esta inusual condición es el calentamiento persistente de océano Pacífico, que en algunas zonas de la costa peruana alcanzó 7 °C por encima de lo normal. “La condición térmica sobre lo normal, tanto en el océano como en el ambiente, se van a mantener sobre lo normal”, dijo a Andina.

La misma advertencia hizo el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) al sostener que El Niño Costero, cuya presencia se extendería hasta febrero de 2027, “favorecería el registro de temperaturas sobre lo normal a lo largo de la costa peruana, incluyendo Lima Metropolitana”.

Además, según Vásquez, este evento climático se mantendrá con una magnitud moderada al menos hasta agosto por dos factores: el calentamiento del mar y el arribo de nuevas ondas Kelvin cálidas en las siguientes semanas.

TEMPERATURAS. Para lo que resta del otoño se proyecta que continúen los días soleados en la costa.

En la capital se esperan temperaturas diurnas entre 23 °C y 25 °C en distritos de Lima oeste y Lima centro.

Y se presentarían valores cercanos a los 27 °C en las jurisdicciones ubicadas en Lima este y Lima norte.

OJO AL DATO. Para la costa norte se esperan valores entre 31 °C y 37 °C en Piura y Tumbes, y entre 28 °C y 33 °C en Lambayeque.