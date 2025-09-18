“Nunca abandonemos la educación, es la base del futuro de los niños ucayalinos”, expresa con convicción Jenny Giovana Reyna Garrido, educadora de vocación, líder social y actual vicegobernadora regional de Ucayali.

De raíces cajamarquinas pero nacida en pucallpa, Jenny Reyna es una mujer luchadora, con 53 años de vida y más de 30 años de servicio en el sector educativo. Su formación inicial la realizó en Pucallpa, y sus estudios superiores como docente los culminó en el Instituto Pedagógico “Horacio Zevallos Gámez”, el título de licenciada lo obtuvo en la universidad Mayor de San Marcos y la Maestria en la universidad nacional de Ucayali que reafirma su compromiso con la mejora continua en su carrera profesional.

Durante su trayectoria, ha participado activamente en diversos programas del Ministerio de Educación, siempre con un único ideal: ser líder y agente de cambio para su pueblo. Su experiencia y vocación la han llevado hoy a ocupar la vicepresidencia regional de Ucayali, desde donde impulsa iniciativas para garantizar que todos los niños y niñas de la región tengan acceso a una educación de calidad, con las herramientas e implementos necesarios para desarrollarse como profesionales y como personas.

“Siempre estuve involucrada en la política porque me interesa profundamente el desarrollo de Ucayali, el bienestar de las familias y, sobre todo, la educación como motor del progreso regional”, señala Reyna Garrido.

Su mensaje es claro y firme: la educación no debe abandonarse jamás, porque en ella se encuentra el verdadero camino hacia un futuro mejor para todos los ucayalinos.