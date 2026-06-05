Ante la proximidad de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú 2026, que se llevará a cabo el domingo 7 de junio, entre los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el especialista en vivienda y construcción Percy Rojas destacó la importancia de que el próximo gobierno enfoque sus políticas en una de las principales necesidades del país: el acceso a una vivienda digna para jóvenes familias de escasos recursos.

Rojas señaló que miles de familias peruanas aún no cuentan con una vivienda propia, lo que hace urgente la implementación de programas habitacionales accesibles, sostenibles y bien planificados.

En ese sentido, subrayó que las nuevas autoridades deberán priorizar proyectos que faciliten el acceso a terrenos y viviendas a precios asequibles, especialmente para los sectores más vulnerables.

ALTERNATIVAS

Asimismo, informó que actualmente en el sector se viene promoviendo iniciativas privadas orientadas a brindar oportunidades reales de acceso a la propiedad. Entre ellas, destacó la oferta de terrenos a precios accesibles en la zona de Carabayllo, específicamente en el proyecto “Residencial Valle Nuevo”, dirigido a familias que buscan construir su vivienda propia.

Finalmente, el especialista hizo un llamado a los candidatos presidenciales a incluir propuestas concretas en materia de vivienda dentro de sus planes de gobierno, considerando que el desarrollo urbano ordenado es clave para mejorar la calidad de vida de la población.