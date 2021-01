A puertas de celebrarse 486 años de la fundación de Lima, el alcalde Jorge Muñoz conversó con OJO sobre lo aciertos y desaciertos de sus dos años frente a la Municipalidad de Lima, el impacto de la pandemia y la crisis política en la ciudad, los males que aún la aquejan y las tareas pendientes en lo que resta de su gestión.

Alcalde, ¿cómo evalúa su gestión durante estos dos años a cargo de la Municipalidad de Lima?

Es una gestión que siempre ha buscado estar cerca de la gente (y) tener como eje central al ciudadano, fundamentalmente.

Del lado autocrítico, ¿qué errores considera se han cometido y deben cambiar para lo que le resta como alcalde?

Siempre parto de la premisa de que debemos tender hacia la excelencia y evaluarnos, y quizá una autocrítica es que tenemos que comunicar mejor las cosas que se están haciendo, no solamente obras sino también acciones.

Ya que menciona que algo a cambiar es la comunicación. ¿Cree que este ha sido el porqué de la percepción que tiene la gente de que no hay un cambio entre la gestión anterior y la suya? Hay esta percepción de que no se avanza...

Qué bueno que me preguntas eso porque (yo creo que) hay cambios que son radicales. Por ejemplo, esta es una gestión con transparencia y que eso quede muy claro (…). Pero también hacemos obras y puedo hacer un recuento, por ejemplo, la terminación del viaducto Armendáriz, el tramo Escardó-Virú, y estamos próximos a terminar la avenida Los Héroes (…). Tenemos ya firmada la obra de ampliación del Metropolitano y entregado el terreno del óvalo Monitor (…). Ahora le estamos poniendo énfasis a comunicar estas cosas porque, claro, alguien puede decir que no hay mayor diferencia, pero sí la hay. La diferencia es que todas estas obras y las que se vienen realizando se han hecho bajo un concepto de transparencia y sin corrupción (…). Nuestra visión es adecentar la política.

Así marca distancia con sus antecesores Luis Castañeda y Susana Villarán...

Claro que sí. Yo miro hacia atrás y veo lo que hicieron mal y he aprendido de esa situación, y no podemos transitar por esa vía.

¿Jorge Muñoz no estará, de acá a un futuro, implicado en casos de corrupción, como lo están ellos?

En absoluto. Lo puedo afirmar enfáticamente.

PANDEMIA Y POLÍTICA

¿La pandemia ha sido un limitante para su gestión?

La pandemia, sin duda, genera un impacto muy fuerte, pero a pesar de eso, tenemos que sobreponernos. Hemos estado varios meses confinados y después comenzamos la reactivación por fases. Por ejemplo, la obra pública recién se reactivó en la fase 2 y con una serie de protocolos, de exigencias... Entonces, no solamente era la paralización de la obra pública, sino que cuando ya se pudo su reactivación fue lenta, pero el ritmo ya lo recuperamos.

¿Cree que hubiese habido una mayor mejora en Lima sin la pandemia?

Sin duda, pero no solamente es eso. También es la crisis política en la que hemos estado inmersos porque hay mucha interrelación con el Ejecutivo y Legislativo. Yo he propuesto varios proyectos de ley que están encarpetados, que no se han movido. Tenemos varias situaciones complejas que no se han podido terminar de plasmar por los cambios de ministros, pero yo quisiera que eso se vea como un tema anecdótico porque nosotros tenemos que seguir mirando adelante y conseguir los resultados.

Hablando del Gobierno, ¿cómo califica lo hecho durante la pandemia por Martín Vizcarra y ahora Francisco Sagasti?

Yo veo que esta es una crisis sanitaria inédita y que muchas de las cosas se han experimentado en el camino. Sin embargo, algo que sugeriría es una mayor transparencia y predictibilidad hacia la gente. Se tiene que informar de manera continua cuál es la situación del país con relación a la pandemia. Recién en los últimos días estamos viendo información en ese sentido. Otras de las cosas que siempre he pedido es que la toma de decisiones esté basada en evidencia y eso ha faltado, pero hay que aprender de los errores.

Se han dado nuevas medidas frente a la segunda ola. ¿Considera que se han tomado en cuenta los errores cometidos?

Yo veo dos cosas. La primera que la explicación no fue muy clara. Eso es clarísimo, todos lo sentimos así y, en lo personal me hubiese gustado mayor evidencia para la toma de esas decisiones. (Por ejemplo), cuando decimos los domingos hay inmovilización de vehículo, ¿cuánto mejora eso en la protección de la salud? Eso tiene que estar medido, pero por lo menos no lo conocemos.

¿Hay algún planteamiento en todo caso que le daría al Gobierno respecto a cómo afrontar la segunda ola?

Creo que lo más importante es tener círculos epidemiológicos, zonas donde se evidencia que hay más contagio y ahí atacar. Y eso nos debería llevar a acciones focalizadas. Algo de eso se ha planteado, pero me parece que debe haber todavía un poco más de participación de la autoridad sanitaria.

¿Es errónea la diferencia aplicada entre Lima Metropolitana y Lima Regiones, pese a que en ambas no hay camas UCI?

Creería que esto se ha dado porque se está buscando un equilibrio entre lo sanitario y lo económico. Y eso es bien complejo de lograr. Si uno decide un cierre muy agresivo en determinadas zonas eso va a afectar severamente la economía, pero puede descuidar también la salud.

La premier Violeta Bermúdez ha incidido en que la labor de fiscalización de los aforos y medidas le corresponde a los municipios. ¿Tienen realmente la capacidad para hacerlo?

Para ser absolutamente sinceros y rigurosos, esta es una tarea adicional y profundamente demandante. Esto hace que muchos municipios no tengan la capacidad de poder afrontar esta situación.

Me comentaba que uno de los factores que paralizó proyectos fue la inestabilidad política. ¿Ve ahora un escenario más sólido?

Creo que es un escenario un poco más sólido, sin duda que sí, pero en los próximos meses vamos a tener una elección presidencial y congresal, y siempre en esos momentos se genera cierta inestabilidad. Entonces, tenemos que estar preparados.

¿Qué opina sobre la postulación al Congreso del expresidente Vizcarra?

Me sorprende de sobremanera porque él ha sido muy crítico de cómo se maneja el Congreso y ahora quiere integrarlo. Algunos dicen que busca la inmunidad, espero que no sea eso, sinceramente. Y lo que me genera, además, una sensación de no coherencia es que cuando él era presidente, era muy rígido con sus medidas de no aglomerarse o ir a mercados. Decía que si te ibas a los mercados te llevabas de yapa el Covid, pero yo lo veo en todos los mercados todos los días y no guardando ninguna medida de distancia social. Inclusive comiendo con la gente, abrazándose. Entonces, en esas situaciones yo sí reclamo coherencia.

Alcalde, ¿llega Lima al Bicentenario con el rostro que quería cuando ingreso a la municipalidad?

Creo que deberíamos tener un rostro todavía mucho más lozano, más logrado, algunas cosas se han logrado como la aprobación del plan de recuperación del Centro Histórico y eso ya se está ejecutando con temas de peatonalización, recuperación de casonas y monumentos (...). Soy absolutamente realista, todavía hay mucho por hacer.

¿Se podrán intervenir las casonas deterioradas, que se derrumban de un momento a otro?

Hay que intervenirlas, pero también hay que ser realistas porque tenemos más de mil casonas en estado ruinoso, en lo que es el Centro (de Lima). Entonces, el trabajo es intenso, pero las necesidades son todavía mayores.

En su balance mencionó obras que se vienen como el Metropolitano y teleféricos. ¿Terminada su gestión va a presentarlas concluidas o solo encaminadas?

En mi imaginario es poder darle todo operativo a los ciudadanos (...). Yo siempre pienso que las obras tienen que concluirse, también soy realista y digo ‘hay algunas cosas que por razones de terceros o la propia burocracia, a veces van más allá del tiempo planificado’, pero nuestra intención, trabajo y capacidad está puesta al 100% para lograr el máximo de obras.

En lo que respecta al tránsito, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que está en evaluación el retorno del pico y placa, el cual quedó detenido para no entorpecer las medidas tomadas por el Ejecutivo. “Próximamente estamos por retomarlo”, refirió.

