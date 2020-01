El ministro del Interior, Carlos Morán, consideró que el caso de la suboficial de tercera PNP Jossmery Toledo, quien publicó un video en redes sociales vistiendo el uniforme policial, aún está siendo visto en el ámbito administrativo disciplinario.

Un una grabación compartida en la aplicación Tik Tok, la agente se muestra primero con el uniforme oficial de la PNP para luego aparecer luego aparecer con un vestido. Esto, como parte de un reto viral denominado ‘Bibidi Babidi Boo Challenge’.

Carlos Morán aclaró para Canal N que el Decreto de Urgencia aprobado el miércoles en sesión del Consejo de Ministros, que regula el pase inmediato al retiro de agentes condenados, no aplica para el caso de Jossmery Toledo. Explicó que la norma permitirá retirar “por falta de idoneidad” en el cumplimiento de su función a los policías condenados por un hecho doloso.

“No [aplica caso de suboficial PNP] en lo absoluto […] En este caso, la señorita está bajo un proceso administrativo disciplinario, pero no significa que conlleve necesariamente a una sanción. Me refiero a casos de policías condenados por delito doloso que están dentro de la institución policial y no los podemos retirar. Por este principio de idoneidad va a funcionar este Decreto de Urgencia que va a actuar sobre estos policías, no sobre los buenos que cumplen con su función”, aclaró.

A finales de diciembre, el presidente del Fuero Militar Policial, Julio Pacheco Gaige, detalló que que los procesos disciplinarios en la PNP comprenden una parte administrativa disciplinaria y otra delictual. Precisó que en el caso de la suboficial, este se encuentra enmarcado en el primer ámbito para determinar si hubo un uso inadecuado del uniforme policial.

Tras conocerse el caso, la agente Jossmery Toledo se pronunció en su cuenta de Instagram. En su opinión, dijo que no hizo nada de malo al publicar el video vistiendo el uniforme de su institución.

“No hago nada malo vistiendo el uniforme. Yo respeto y amo mucho a mi institución y valoro por todo lo que me brindó”, manifestó.

Ministro del Interior se pronuncia sobre suboficial Jossmery Toledo: que usó uniforme de la PNP (Video: Canal N)