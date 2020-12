Janeth Ríos Fasabi, madre de Sharon Nicole Panduro - una joven de 16 años que padece de cáncer y que quedó varada en la Carretera Central por bloqueos en la vía-, informó que su hija será trasladada a Lima en las próximas horas para recibir un adecuado tratamiento médico.

En diálogo con Canal N, la madre sostuvo que debido al bloqueo de la Carretera Central por los manifestantes, su hija no podía llegar a Lima. En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) la trasladó al centro de salud La Oroya, que pertenece a la red de salud Jauja (Junín).

“Hasta la hora que me trajeron acá en La Oroya, la carretera seguía bloqueada, gracias a la Fundación Peruana de Cáncer se comunicaron conmigo para ayudar a mi hija. Aún estoy en el hospital de La Oroya y mi hija está estable, en sala de recuperación, con oxígeno, pero todo bien”, declaró la madre.

Joven con cáncer será trasladada a Lima tras quedar varada por bloqueos en Carretera Central . (Video: Canal N)

Sobre el traslado a Lima, la madre refirió lo siguiente: “Me dijeron que a las 3:00 a.m. me van a llevar porque mi hija tiene que hacerse tomografías a las 8:00a.m. La Defensoría del Pueblo vino a confirmarme que me van a trasladar al hospital en Lima”.

“La agencia de viaje no nos dijo que había paro, yo salí de Juanjuí (San Martin) a las 11:00 am. llegamos a la medianoche a La Oroya y nos dimos cuenta que estaba bloqueado la carretera y no había cobertura, nada. Me volvía loca cuando veía mal a mi hija, vomitando y todo y más con el problema que tiene”, agregó.

En ese sentido, Janeth Ríos Fasabi agradeció a las autoridades que se comunicaron con ella para ayudar a su menor hija. Además, espera que en las próximas horas se cumpla con el traslado de su menor hija a Lima.

El Minsa informa que la paciente Sharon Panduro Ríos, afectada por el bloqueo de carreteras, está recibiendo atención médica en el centro de salud La Oroya, que pertenece a la red de salud Jauja, de la Diresa Junín - Minsa. pic.twitter.com/J1hIUwBvKB — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 4, 2020

