Ante la alarma de la ciudadanía por los seis casos de coronavirus en el Perú, una madre ha hecho una fuerte denuncia en redes sociales. La mujer - identificada como Milagros Pastor - usó su cuenta de Facebook para revelar que una clínica particular le quiso cobrar 1700 soles para hacerle la prueba de descarte de coronavirus a su hija.

Según contó, su hija fue “retirada” de su universidad porque presentaba síntomas de resfrío, por lo que le pidieron un documento que certifique que no tiene el coronavirus. Sin dicho trámite, la estudiante no podía regresar a las instalaciones universitarias.

“A mi hija la retiran de la universidad por que esta resfriada y le indican que tiene que ir a la clínica para hacerse un descarte del coronavirus y hasta que no traiga un documento que indique que no tiene la enfermedad no podrá ingresar”

“Se acerca a la clínica, la aislan y le hacen unos exámenes, luego viene una señorita y le indica que tiene que hacerse un examen para descartar el coronavirus pero que ese examen no lo cubre el seguro y que tiene un costo de S/1,700 soles, a parte de los exámenes y la consulta que tambien se tiene que pagar”; relató indignada la mujer en redes sociales.

Para ello, difundió dos videos donde el personal de la clínica le refiere que el costo del descarte es de 1700 soles y que su seguro privado (EPS) no lo cubre.

“Lamentablemente, yo no hago las normas de la instititución”, se le escucha decir un médico.

Cabe indicar que el personal de la referida clínica atendió el caso: tomarían la muestra y la mandarían al Instituto Nacional de Salud sin costo para el paciente.

“He tenido que venir para hablar con el doctor y ponerme enérgica para que recién el doctor me diga que le podemos hacer la prueba y mandarla al INS (Instituto Nacional de Salud) y que no tendrá costo. En que país vivimos por Dios!! No busquemos solo sacar provecho de la crisis, esto va para las grandes instituciones”.

“¿Dónde esta la ministra de la salud? ¿Sr Presidente? Hagan algo por favor”, agregó.

