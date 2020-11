Un video se ha vuelto viral en las redes sociales, donde un joven identificado como Luis Fernando Araujo Enriques denuncia estrictamente al Grupo Terna de la Policía Nacional, de haberlo mantenido secuestrado por tres días sin agua, ni comida.

Y es que el joven habría sido capturado cuando formaba parte de la Gran Marcha Nacional contra el Gobierno de Manuel Merino.

“Buenas tardes, quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a ser el Grupo Terna, me han tenido reducido tres días sin comer, sin agua, en una habitación aparentemente escondida con otra persona, no sé quién era porque nos tenían separados”, comenzó contando el muchacho.

“Estoy bien gracias a Dios no me han hecho nada, unos golpes que cualquiera los soporta y gracias a todas las personas que han estado ayudando a mi madre para encontrarme”, expresó mientras su señora madre lo abrazaba y rompía en llanto.

#AHORA

🔴GRAVE DENUNCIA



Luis Fernando Araujo Enríquez, denuncia que fue secuestrado por miembros del #GrupoTerna de la @PoliciaPeru



¡Los responsables tienen que responder a la justicia! pic.twitter.com/FcLAM5F35k — Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH (@Aprodeh) November 17, 2020

TE PUEDE INTERESAR