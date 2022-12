Ante la desigualdad que observaban entre hombres y mujeres en el acceso a información financiera, las amigas Karen Carhuavilca (27), comunicadora para el desarrollo; Alexandra Perales (28), comunicadora audiovisual y corporativa, y Maria Jose Rojas (27), administradora con especialización en finanzas, decidieron que actuarían en favor del empoderamiento económico femenino.

Con ese objetivo en el 2020 nació en Instagram: Finanfieras. Diario OJO conversó con Karen Carhuavilca sobre la experiencia de enseñar educación financiera a través de las redes sociales y la importancia de este aprendizaje.

¿Cómo nació Finanfieras en redes sociales?

Surgió como una iniciativa social enfocada en brindar educación financiera básica a mujeres víctimas de violencia económica, que no tenían acceso a este tipo de información. Inicialmente nuestro público objetivo eran mujeres cabezas de familia, pero luego nos direccionamos a chicas jóvenes que tenían ingresos y no sabían cómo gestionarlos. Así comenzamos a crear contenido.

¿Por qué el nombre de Finanfieras?

Necesitábamos que el nombre sea feroz, de empoderamiento femenino a partir de las enseñanzas de educación financiera que pudiéramos darles a las mujeres para que tomen decisiones informadas y así mejorar su calidad de vida. Nos inspiramos en las mujeres luchadoras, que tienen garra y que pueden ser unas fieras del ahorro.

¿En qué se evidencia la violencia económica hacia las mujeres?

Por ejemplo: muchas no acceden a un producto financiero como un préstamo o una tarjeta de crédito que las podría ayudar si tienen un negocio o no saben que es una tasa de interés. Esto ocurre porque no tienen la información.

¿Se puede hablar de finanzas con un lenguaje simple?

Las entidades financieras hablan en difícil, dan información que puede ser muy compleja para alguien que no entiende de finanzas, por eso hay mucha desconfianza hacia ellas. Con nuestro contenido ameno buscamos que las finanzas sean mucho más sencillas de entender y desmitificar que los bancos son malos.

¿Cuáles son los temas de sus contenidos?

Tenemos tres líneas: la primera relacionada a la planificación a través de un presupuesto, la segunda sobre la cultura del ahorro y la tercera con respecto a productos financieros básicos. Explicamos qué son las tarjetas de crédito, los seguros de vida y desgravamen, para qué sirven, etc.

¿Cómo incentivar en los niños el interés por las finanzas personales?

Los padres pueden hacerlo involucrando a los hijos en la economía familiar generando responsabilidades en ellos y compartiéndoles la importancia del dinero, de cómo llega a los bolsillos. Los padres deben dar el ejemplo. Un papá ahorrador le transmitirá la cultura del ahorro al hijo.

También enseñan educación financiera en la plataforma Finanzas Al Toque...

Sí, es una iniciativa de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) y Crehana con el fin de democratizar la educación financiera. Dictamos un curso gratuito llamado “Finanzas para empezar” con información fácil de digerir como qué son las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo fijo, etc. El curso es para todo aquel que desee mejorar su salud financiera.

FICHA BIOGRÁFICA

Karen Carhuavilca estudió Comunicación para el Desarrollo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una de las administradoras de “Finanfieras”, plataforma enfocada en enseñar sobre finanzas personales y ahorro.

73 mil seguidores tiene la cuenta @Finanfieras en Instagram y 95 mil en TikTok.