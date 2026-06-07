La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, emitió su voto al promediar las 11:30 a.m., en el colegio Libertador San Martín, ubicado en San Borja, durante la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

Tras llegar a su local de votación, junto a parte de su equipo y resguardada por la policía, la lideresa fujimorista ejerció su voto de forma rápida ya que en dicho local ya se encontraban todas las mesas instaladas.

Pese a que la presencia de prensa, la hija de Alberto Fujimori se retiró sin dar palabras y saludando a sus seguidores.

Fujimori esperará el resultado oficial en su local partidario, acompañada de su equipo y simpatizantes.