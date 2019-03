Keiko Fujimori no declaró ante José Domingo Pérez: "haré valer mi derecho de guardar silencio"

Keiko Fujimori anunció esta mañana que guardará silencio durante el interrogatorio con el fiscal José Domingo Pérez.

A través de Twitter, la líder de Fuerza Popular aseguró que ha entregado la documentación requerida por el Ministerio Público e insistió en que se encuentra presa de forma "injusta".

"Vengo declarando en este caso desde hace 3 años. Lo he hecho frente a los fiscales German Juárez y José Domingo Pérez. Ya he entregado toda la documentación requerida. Sin embargo, estoy injustamente presa evidenciando un trato totalmente diferenciado entre Fuerza Popular que NO ha sido gobierno y otros acusados que sí manejaron presupuestos y obras", señaló.

En ese sentido, Keiko Fujimori aseguró que ha optado por apoyarse en su derecho de guardar silencio durante el interrogatorio, ya que, según ella, ha sido "víctima" de "abusos": "Como es público y conocido, he sido objeto de una emboscada para detenerme preliminarmente, decisión que fue anulada por ser arbitraria, filtraron documentos reservados durante las audiencias y siempre se excedieron en sus acciones y declaraciones en mi caso. Después de vivir en carne propia los abusos y excesos, producto de la ausencia de justicia, he tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio frente a un fiscal que en mi caso ha perdido totalmente la objetividad".

"Odios"

En un último tuit, la excandidata presidencial dijo ser víctima de "odios" y personas con afán de "figuración": "He colaborado con la justicia más de 19 años, pero no voy a prestarme más al juego político de quienes no buscan la verdad, sino que actúan en función a sus odios, preferencias y excesivo afán de figuración. Tengo fe que pronto la justicia se restablezca y que juntos podamos llegar a la verdad que todos los peruanos merecemos".

HAY MÁS...