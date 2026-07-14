¿Sabía usted que en Costa de Marfil se detuvo una sangrienta guerra civil gracias a 90 minutos de fútbol, que Uzbekistán fue el centro del mundo, que la corbata se originó en Croacia o que en Argentina nacieron otros genios como el creador del primer sistema eficiente de identificación de huellas dactilares?

Toda esta interesante información la cuenta Kiyoshi Salazar, un creador de contenido peruano que lanzó en sus redes sociales la serie de videos “Un dato que no sabías de cada país que irá al Mundial”.

Su trabajo se viralizó en TikTok e Instagram, y ha impactado en cientos de usuarios del planeta.

Kiyoshi Salazar, creador de contenido.

Detrás de cada dato

El diseñador gráfico de 34 años, quien publica en su bitácora “Estamos Bien, Má” (@estamosbienma), contó que no conocía de memoria todos los datos de los países, pero muchos de ellos los obtuvo al viajar por más de 40 países.

“Siempre fui curioso, durante los viajes suelo preguntar mucho, y algunas temáticas de los videos sí nacieron de preguntas que había hecho durante algún viaje en particular”, señaló a OJO.

Es fanático de los viajes y el fútbol.

Su gusto por la lectura, en inglés y en español, también le sirvió para este proyecto en que mezcló dos de sus pasiones: los viajes y el fútbol.

“No hay una sola fuente oficial, muchas veces tuve que investigar inclusive páginas del Gobierno como pasó con el video de Uruguay (donde no son oficiales la Navidad y Semana Santa)”, contó.

A Kiyoshi, quien también es Managing Director de la agencia de publicidad “Pasaporte”, le tomó de 4 a 7 horas investigar, filmar y editar cada video de esta exitosa serie.

“Los videos más difíciles son los países a los que el público latinoamericano no suele viajar o ir. Como son países más desconocidos, tengo que buscar la manera de despertar la curiosidad y brindar un dato que realmente sea de valor. Esos son los que me suelen tomar más tiempo”, comentó.

Proyectos futuros de “Estamos Bien, Má”

En TikTok, los videos sobre Costa de Marfil, Nueva Zelanda, Turquía y España han tenido la mayor acogida con entre 300 mil y 900 mil vistas. Además, de miles de “me gusta”, comentarios y compartidos.

Kiyoshi sostuvo que con la acogida de este contenido se dio cuenta “que las personas son más curiosas de lo que asumimos”, por lo que quiere seguir inspirando y educando sobre el mundo. “Se vienen más videos de más lugares y países que no necesariamente han participado en el Mundial”, adelantó.

Busca inspirar a que más peruanos viajen y aprendan sobre un nuevo país.

OJO AL DATO. La bitácora “Estamos bien, má” fue creada por Kiyoshi junto a sus hermanos en el 2015 antes de un viaje de dos meses por el sudeste Asiático. El canal tiene el propósito de inspirar a más peruanos a viajar y que su mamá sepa que estaban bien durante ese viaje.