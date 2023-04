Se ha hecho una práctica repetida que en el Congreso tengamos “padres de la Patria” sinvergüenzas que “mochan” el sueldo a sus trabajadores para engrosar más su billetera. Y encima, la última legisladora señalada de incurrir en esta falta, pertenece a la Comisión de Ética, ni más ni menos. A Alianza Para el Progreso, la bancada a la que pertenece Rosio Torres, no le quedó otra que retirarla de este grupo de trabajo porque el roche es mayúsculo y afecta el liderazgo de César “Plata como cancha” Acuña. Casos como este, entre otras acciones, inciden además en la bajísima popularidad que tiene el Parlamento y el comentario general no es otro que: “por eso no quieren soltar la mamadera”, aludiendo la negativa al adelanto de elecciones. Como decíamos, estos abusos no son nuevos. Recientemente, Magaly Ruíz, también de APP y de Ética, fue señalada por un extrabajar de un recorte de S/ 1,500 mensuales. Y así no juega Perú.