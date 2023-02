Hoy es el Día del Amor, dicen. Y para Sigmund Freud, “el que ama, se hace humilde. Aquellos que aman, por decirlo de alguna manera, renuncian a una parte de su narcisismo”. Ajá. En ritmo de poesía cantada, Joaquín Sabina sentencia “el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren”. Y es que el amor es vida y, en ocasiones, el desamor es la muerte misma. “La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener”, dijo con terrible maestría Gabriel García Márquez. Una vez leímos que “sufrir por amor es bonito, porque sufrir y llorar por amor es seguir queriendo, es amar todavía más, es darlo todo y hasta el final. Porque es así de principio a fin: amor, desamor, siempre amor”. Tal cual. Lo cierto es que hoy no faltarán las demostraciones de amor en calles y plazas. Es parte de la parafernalia que infunde Cupido. Ya lo dijo Neruda: “En un beso sabrás todo lo que he callado”. ¡Qué viva el amor y la amistad!

