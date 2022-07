El reconocido periodista y docente universitario Jesús Raymundo, conocido en las redes sociales como Doctor Tilde, se ha convertido en un influencer de la buena escritura.

Usa Twitter, Facebook, Instagram, y muy pronto YouTube y TikTok, para enseñar a sus seguidores a escribir sin faltas ortográficas.

En entrevista para OJO habla sobre la importancia de la correcta escritura, el uso que les da a las redes sociales y la publicación de la cuarta edición de su exitoso libro La redacción no se improvisa.

¿Cómo nació su gusto por la correcta escritura?

Mi gusto por escribir bien nació en el colegio. Una profesora me cambió la vida porque me enseñó a escribir historias. Yo vivía en Huachipa junto con personas migrantes de la sierra central. Ella me encomendó la tarea de recoger sus tradiciones orales. Yo me dedicaba a redactarlas y ella me corregía la escritura.

¿Crea sus cuentas en las redes para resolver las dudas ortográficas de sus seguidores?

Lo que hacía al inicio era compartir en Twitter y Facebook casos dirigidos a periodistas sobre dudas ortográficas y cómo se debían corregir. Luego, personas que no eran de la profesión se fueron interesando y me empezaron a escribir contándome sus historias. Una señora me decía que no entendía lo que leía y yo le iba dando pautas de cómo podía comprender. Vi que en las redes sociales tenía la oportunidad de seguir enseñando sobre escritura a un público más grande como padres, estudiantes, etc.

¿Cuál es el consejo para las personas que tienen dudas ortográficas y les da vergüenza preguntar?

No hay preguntas buenas o malas. Todas son importantes. Lo peor que se puede hacer es censurar, estigmatizar o ‘trolear’ las preguntas. Para tener una correcta escritura el primer paso es dudar y buscar la respuesta.

¿Es necesario que las personas sepan escribir de forma correcta independientemente de su profesión u oficio?

Sí. Todos deberíamos escribir de manera correcta cualquier tipo de texto: un parte policial, una norma, un correo, un tuit, etc. Si escribimos con buena sintaxis, usando los signos de puntuación de manera adecuada, etc. el lector comprenderá el mensaje con claridad.

¿Cómo incentivar en los niños el interés por la correcta escritura?

Deben tener un encuentro natural con la lectura. Por ejemplo, los papás les pueden leer cuentos. Los niños se tienen que familiarizar con la escritura a partir de la lectura. Así empezarán a identificar al sujeto, verbo, etc. El niño debe entrar al colegio habiéndose entrenado con la lectura. La escritura se aprende hasta los últimos años de vida.

Ha publicado la cuarta edición de su libro La redacción no se improvisa, ¿cuáles son los nuevos contenidos?

Es una edición aumentada y actualizada. Incorporo temas como concordancia, vicios como queísmo y dequeísmo, usos de la ortotipografía, uso de la coma, entre otros. Este libro, desde su primera edición, me ha dado muchas satisfacciones. Se han vendido más de 10 mil ejemplares. Esta edición también se publicará en México, lo que significará la internacionalización del libro en América.

FICHA BIOGRÁFICA

Jesús Raymundo es periodista y docente. Estudió la especialidad de Periodismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente licenciado de la Universidad San Ignacio de Loyola y director de contenidos en la consultora Artífice Comunicadores.

36 mil seguidores tiene su cuenta en Twitter @DoctorTilde y 22 mil seguidores su fan page Doctor Tilde.