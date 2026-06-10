Tras la promulgación de la ley sobre estados de excepción que permite a las Fuerzas Armadas reprimir las protestas ciudadanas, la Federación de Comunidades Interculturales de la localidad de Chimoré se declaró en emergencia y anunció la toma de cuarteles policiales y militares en Bolivia.

Por los bloqueos de vías, Bolivia recibió casi 40 toneladas de ayuda humanitaria de Brasil, Chile, Paraguay y Perú. La ayuda, según los manifestantes opositores, ha ido a parar en su mayoría a los cercanos al gobierno y no a la población.

La decisión de los campesinos fue dada a conocer durante una reunión de organizaciones cocaleras, cuyos representantes expresaron su rechazo a la normativa por considerar que viola garantías ciudadanas.

Narcoterrorismo

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que las amenazas de tomar unidades militares y policiales confirman la hipótesis de una conspiración vinculada al narcoterrorismo.

Además, señaló al entorno de Evo Morales de promover estas acciones y aseguró que el conflicto va más allá de una protesta social.

Alivio

Tras reunirse con mandos policiales y militares, el presidente Rodrigo Paz anunció un alivio financiero para los sectores afectados por más de un mes de bloqueos de vías.

Las medidas incluyen la reprogramación de créditos, un fondo para transportistas y asistencia destinada a pacientes con enfermedades renales y cáncer.

Marchan

Además, comerciantes, productores y artesanos exigieron en las calles el fin de los bloqueos de vías por quienes exigen la salida de Rodrigo Paz y protestan por el alza de precios de alimentos y la carestía de combustibles.

“¡No al bloqueo y sí al trabajo!" fue la consigna de tales empresarios que apoyan al gobierno derechista.