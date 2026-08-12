Una Noche de Salsa 15 abre nueva fecha a pedido del público en el estadio de San Marcos e incorpora a Victor Manuelle a su cartera internacional

Una gran noticia para los amantes de la salsa. A pedido del público y en vista de la gran acogida de la fecha 15, una Noche de Salsa cambia de fecha y ahora se llevará a cabo el viernes 02 y sábado 03 de abril en el estadio de San Marcos. La venta de entradas se llevan a cabo desde este jueves a las 10:00 am en Teleticket con un 20% de descuento con cualquier medio de pago.

Con este anuncio, el espectáculo salsero más importante del planeta deja su gran fecha estelar del sábado 27 de marzo del 2027, atendiendo el pedido de los asistentes, quienes buscan pasar la Semana Santa en compañía de la familia. Para hacer este anuncio aún más espectacular, la cartelera oficial suma a una de las estrellas más grandes de la salsa internacional: Victor Manuelle. El reconocido “Sonero de la Juventud” llega con sus grandes éxitos para hacer retumbar el Estadio San Marcos y unirse a una lista de estrellas que ya prometía hacer historia.

El popular ¨Sonero de la Juventud, compartirá escenario con verdaderas leyendas de la salsa como El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Adolescentes y Puerto Rican Power, agrupación que marcará su esperado debut en el festival. En esta edición número 15, la organización ha preparado un show totalmente renovado. A diferencia de entregas anteriores, las grandes agrupaciones internacionales ofrecerán shows completos, garantizando mayor tiempo en escena para que los asistentes disfruten de cada éxito en una producción de nivel internacional.

La elección del Estadio San Marcos marca un hito en la trayectoria del evento, ofreciendo la capacidad y la infraestructura necesarias para albergar a los miles de fanáticos que llegarán desde distintos puntos de Lima y todo el Perú.

La venta de entradas para ambas fechas (viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027) ya se encuentra habilitada a través de Teleticket.

Con la incorporación de Víctor Manuelle, la suma de una nueva fecha y más sorpresas por revelar, Una Noche de Salsa 15 se consolida como la máxima cita salsera del 2027.