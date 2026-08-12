El fenómeno urbano que viene conquistando escenarios internacionales aterriza en nuestro país con su explosivo World Tour en veladas cargadas de energía, ritmos envolventes y sus más grandes éxitos. El artista chileno se presentará el 08 de octubre en Arequipa, en la discoteca QTAR, y el 10 de octubre en Lima, en el Centro de Convenciones Festiva, acompañado además por el encendido show de DJ Towa y DJ Bryan Flow. Las entradas estarán disponibles a través de Joinnus, con el inicio de la preventa este 13 de agosto, permitiendo acceder a superdescuentos con cualquier medio de pago.

El artista chileno es ampliamente reconocido en nuestro país gracias a su fenómeno musical “Ultra Solo” junto a Pailita, que ya supera los 418 millones de reproducciones en Spotify y 99 millones de vistas en YouTube. Con un arraigo masivo en las plataformas digitales, el intérprete ha consolidado a los fans peruanos como uno de los más fieles de su carrera en la región. Su visita se da en el marco de su World Tour, donde además destacan hits globales como “Baby Otaku” con más de 206 millones de escuchas en Spotify y 60 millones en YouTube y “Lacone”, éxito junto a Quevedo y Mora que sobrepasa los 151 millones de streams y domina los listados urbanos.

Tras consolidarse como uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel continental y pisar importantes escenarios internacionales, Polimá Westcoast regresa a suelo peruano para reencontrarse con una de las fanaticadas más fervientes de su carrera. El público local vivirá una noche memorable donde la capacidad del artista para fusionar trap, reguetón y ritmos vanguardistas entregará un recorrido musical completo, repasando desde sus himnos de calle hasta sus colaboraciones más globales.

Con un despliegue escénico de primer nivel y una propuesta visual deslumbrante, esta presentación se perfila como uno de los eventos más potentes del año. La expectativa es máxima y la invitación está hecha para asegurar un lugar en este imperdible hito de la música urbana antes de que se agoten las localidades.