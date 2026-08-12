El destacado artista urbano peruano acompañará al argentino en su esperado concierto en Lima. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Gonzalo Genek continúa consolidándose como uno de los principales exponentes de la música urbana peruana y acaba de sumar un importante logro a su carrera: será el artista soporte de Paulo Londra en Lima, durante el esperado concierto que se realizará este 29 de agosto en el Estadio Nacional.

La participación de Gonzalo Genek marcará uno de los momentos importantes de la jornada, donde el público peruano podrá disfrutar de la propuesta de uno de los artistas urbanos nacionales con mayor crecimiento y reconocimiento. Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.

Esta presentación llega en un momento especial para Gonzalo Genek, quien acaba de lanzar su tercer álbum de estudio, “Todas son iguales”, una producción con la que regresa a sus raíces y explora nuevamente un sonido más cercano al rap.

El nombre del álbum responde a una característica particular de su propuesta musical. La producción está construida bajo una misma métrica, manteniendo formas, tiempos y estructuras rítmicas similares en sus canciones. Gonzalo decidió convertir en concepto aquella percepción que durante años algunos seguidores tenían sobre su música: que sus canciones podían sonar similares.

El principal single de esta nueva producción es “Me tiene enamorao”, colaboración realizada junto a Movimiento Original, reconocido grupo chileno de rap con una importante trayectoria en Chile y Latinoamérica. El tema ya superó el millón de reproducciones en YouTube y el millón de streams en plataformas digitales, demostrando la buena recepción que viene teniendo esta nueva etapa musical.

Actualmente, Gonzalo Genek divide su tiempo entre Lima y Bogotá, donde continúa trabajando en nueva música, realizando colaboraciones y desarrollando nuevas oportunidades para llevar su propuesta a otros mercados.

Tras su presentación junto a Paulo Londra, el artista peruano también anunciará una gira nacional por siete ciudades del país. Para 2027, además, prepara una nueva etapa internacional con una gira que llegará a diferentes destinos de Latinoamérica, Europa y Norteamérica.

Gonzalo Genek cuenta actualmente con 1.2 millones de oyentes en plataformas digitales, cifra que lo coloca entre los artistas peruanos más escuchados de la escena urbana.

Su poder de convocatoria también quedó demostrado recientemente con el show conmemorativo por los 11 años de su disco ¨Licor, amor y jazz¨, donde reunió aproximadamente 4,000 personas en dos fechas, con 2,000 asistentes por presentación. Asimismo, el año pasado realizó un concierto en el anfiteatro ante cerca de 4,000 espectadores.

Con una creciente comunidad de seguidores, nuevos lanzamientos y una importante agenda nacional e internacional, Gonzalo Genek continúa consolidando su posición como uno de los artistas urbanos más influyentes del país.

Ahora, el próximo gran desafío será compartir escenario con Paulo Londra este 29 de agosto en el Estadio Nacional, una fecha que promete reunir a miles de seguidores de la música urbana. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.