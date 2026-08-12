La “Promo Andino” estará disponible hasta el domingo 16 de agosto y permitirá disfrutar de una cartelera de grandes exponentes de la música andina y tropical este sábado 22 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós.

En el marco del Día Mundial del Folclore, que se celebra cada 22 de agosto, el Festival Andino Tropical anuncia una promoción especial para todos los amantes de nuestra música. La producción del evento lanzó la “Promo Andino”, que ofrece más del 40% de descuento en la compra de entradas, como una manera de celebrar esta importante fecha y acercar el espectáculo a más familias y seguidores de la música peruana.

La promoción estará disponible hasta el domingo 16 de agosto, a través de Teleticket y con cualquier medio de pago. Se trata de una oportunidad especial para disfrutar de una jornada dedicada al folclore, la cumbia y los ritmos tropicales, que reunirá a destacados artistas nacionales.

El Festival Andino Tropical se realizará este sábado 22 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós, con una propuesta inédita que contará con dos escenarios panorámicos, permitiendo que los espectáculos se desarrollen de manera continua y reduciendo los tiempos de espera entre cada presentación.

UNA CARTELERA PARA CELEBRAR NUESTRAS RAÍCES

La representación de la música andina y el folclore estará a cargo de Max Castro, Mac Salvador, String Karma, Nayda Gutiérrez, Yuber Adams, Dulce Alegría y Rodolfo Gaitán Castro, reconocidos exponentes de nuestra música.

La cumbia y los ritmos tropicales estarán representados por Grupo Guinda, Los Ecos, Grupo Génesis y Emer y Son Orquesta, quienes pondrán a bailar al público durante esta gran celebración.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será el estreno exclusivo en vivo de la nueva producción musical del destacado compositor Carlos Rincón junto a Emer y Son Orquesta, presentación que marcará un momento especial dentro del festival.

DOS ESCENARIOS PARA UNA EXPERIENCIA CONTINUA

El Festival Andino Tropical apuesta por un innovador formato de dos escenarios panorámicos, diseñado para mantener el espectáculo activo durante toda la jornada. Mientras un artista se presenta en uno de los escenarios, el siguiente espectáculo podrá prepararse en el otro, evitando largos intervalos y ofreciendo mayor dinamismo al público.

De esta manera, el festival busca reunir en un mismo espacio a distintas generaciones para celebrar la riqueza, diversidad y vigencia de la música peruana.

La cita es este sábado 22 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós. Y para celebrar el Día Mundial del Folclore, la organización invita al público a aprovechar la “Promo Andino”, con más del 40% de descuento hasta este domingo 16 de agosto.