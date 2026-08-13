La expectativa terminó. La reconocida productora audiovisual Sinargollas cumple 10 años y lo hace presentando oficialmente el esperado tráiler de su próximo largometraje, “Amigo, por ahí no es”. Este primer avance ofrece una mirada fresca, divertida y llena de enredos cotidianos, destacando la participación de un elenco masivo que promete conquistar la taquilla nacional.

Distribuida por Cinecolor y dirigida por Gino Tassara, esta disparatada e irreverente comedia protagonizada por Jassir Yunis, Mathias Spitzer y la influencer Miranda Capurro, llegará a todas las salas de cine el próximo jueves 1 de octubre.

La cinta sorprende al público al revelar el reparto principal encabezado por el carismático actor y conductor de televisión Gian Piero Díaz junto a la talentosa actriz y cantante Rossana Fernández-Maldonado, quienes serán en la ficción los padres de la exconductora de Zaca TV.

Junto a ellos, figuras del entretenimiento como la destacada actriz Haydeé Cáceres, Andrea Luna, Marisa Minetti, Edith Tapia, Tito Vega, Giuliana Muente, Fiorella Flores, Karla Medina y Carla Arriola; y nuevos rostros como la tricampeona de surf Vania Torres, la conductora Andrea Arana, Daniella Stornaiuolo, Giulian Vallebuona, Milena Federici, Ana Claudia Pérez, Gerardo Fiedler y Gabriel González.

Además del elenco oficial, el tráiler de “Amigo, por ahí no es” impacta con nuevos rostros que se descubren en este trailer como Juan Carlos Rey de Castro, Santiago Suárez, Claudio Calmet, Leslie Stewart, Junior Silva, Giselle Collao y el conductor de “Desvelados” de América TV, Tato Luna. Además, del genial imitador Fernando Armas, y la irreverente e icónica Susy Díaz.

UNA HISTORIA DE AMISTAD, TRAICIÓN, SEXY Y CON MUCHO HUMOR

La película marca el esperado debut cinematográfico de la popular creadora de contenido, modelo y cantante Miranda Capurro, junto a los actores juveniles Jassir Yunis y Mathias Spitzer. Este trío protagónico será el encargado de dar vida a una historia de amistad, lealtad, traición, enredos románticos, sexy y con mucho humor en donde se burla de lo ridículo que nos vemos como sociedad, mediante el sarcasmo.

SINOPSIS DE LA PELÍCULA:

La trama de “Amigo, por ahí no es” gira en torno a las caóticas aventuras y desventuras de tres amigos que se ven envueltos en intensos conflictos sentimentales, empresariales y personales debido a situaciones completamente inesperadas.

El guion explora con humor irreverente la complejidad de las relaciones modernas, la fuerte presión social, las dinámicas de las redes sociales y la incansable búsqueda de identidad de la juventud actual.

A través de enredadas situaciones donde la amistad y la lealtad se ponen a prueba, los protagonistas descubrirán de la peor (y más graciosa) manera que, a veces, las decisiones del corazón y de los negocios nos llevan por el camino equivocado.

Con este lanzamiento, Sinargollas reafirma su compromiso con el desarrollo del cine peruano, fusionando el humor, el talento joven y la experiencia de los rostros más queridos del país.

¡No te pierdas la comedia del año a partir de este 1 de octubre!