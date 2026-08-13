Corazón Serrano continúa llevando la música peruana más allá de nuestras fronteras y demostrando que la cumbia hecha en el Perú puede conquistar nuevos públicos. En cada ciudad, la agrupación se encuentra con una comunidad latina que recibe su música con entusiasmo y cariño.

“Significa cumplir un sueño que comenzó hace muchos años. Corazón Serrano nació en el Perú, pero ahora queremos llevar nuestra música por todo el mundo. Hoy estamos llevando nuestra cumbia a Estados Unidos y encontrándonos con una comunidad latina que nos ha recibido con muchísimo cariño. Para nosotros no es solamente una gira; es llevar un pedacito del Perú al mundo”, señalaron las integrantes de la agrupación durante sus entrevistas en Miami.

Corazón Serrano

Este importante paso en su internacionalización también cuenta con el respaldo de una figura de gran trayectoria en la industria musical: Sergio George, quien se convirtió en padrino musical de Corazón Serrano.

“Es una enorme responsabilidad y también un privilegio. Sergio tiene una trayectoria extraordinaria y conoce profundamente la industria musical internacional. Que él haya decidido apostar por Corazón Serrano nos confirma que la música peruana tiene muchísimo potencial”, destacaron.

Corazón Serrano

Para la agrupación, contar con el respaldo del reconocido productor representa también una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. “Para nosotros, su padrinazgo significa aprendizaje, confianza y también una responsabilidad: representar al Perú de la mejor manera posible”, agregaron.

Durante su visita a Miami, las integrantes de Corazón Serrano fueron invitadas a importantes espacios de la televisión hispana, entre ellos Despierta América, de Univision, y Primer Impacto. Su presencia en estos programas se suma a las entrevistas concedidas a medios de Univision y Telemundo Miami, fortaleciendo la presencia de la agrupación peruana en el mercado internacional.

Corazón Serrano se presenta en ‘Despierta América’ y celebra su llegada a la televisión latinoamericana. (Foto: Instagram/@corazonserranoperu)

Con esta gira por Estados Unidos, Corazón Serrano sigue llevando la cumbia peruana a nuevos escenarios, conectando con la comunidad latina y haciendo que la música del Perú siga cruzando fronteras y haciendo bailar al mundo.