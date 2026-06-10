Por primera vez, el conteo rápido de una elección nacional a cargo de Ipsos Perú sería distinto al resultado final, porque la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que apareció como segunda, tiene grandes probabilidades de vencer y ser elegida en lugar de su rival de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez.

Al explicar ese escenario, el presidente de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres, señaló que el procesamiento de los denominados tres “bolsones de votos” –zonas alejadas del país, votos del extranjero y las actas impugnadas– permiten construir escenarios en los que, en casi todos, al final del conteo gana Fujimori.

Ve probable

“Es probable que los números que estamos viendo ahora (con Sánchez adelante en el conteo de la Onpe) se reviertan” y es más probable triunfo de Keiko Fujimori, declaró a RPP.

Explicó que “ya podemos empezar a prever que, por ejemplo, que el voto del extranjero va a ser un poco más favorable para ella; el voto de algunas zonas rurales alejadas del Perú es un poco más favorable para él. Y, haciendo las sumas y las restas, es probable que los números que estamos viendo ahora se reviertan”, aseveró.

Actas

Detalló que son pocos los votos de las zonas rurales que quedan por procesar y que, posiblemente, favorecerán a Sánchez, aunque no en demasía.

Las actas observadas e impugnadas, mayoritariamente en Lima y Callao, también favorecen a Fujimori y acabarán por sumarse a ella, acotó.

El ingeniero de algoritmos Luis Rivera proyectó una victoria de Fujimori.

Ventaja

Según su modelo, que detalló en Epicentro TV, Sánchez obtendría una ventaja de unos 25 mil votos en territorio nacional, pero el respaldo del electorado en el extranjero le permitiría a Fujimori imponerse por alrededor de 75 mil votos tras llegar al 100 % del conteo de la Onpe.

Para el politólogo y analista de datos Diego Jesús, “el voto en el exterior podría definir la elección”.

Acotó que el padrón en el exterior creció a 1.2 millones de electores, sobre todo en América, donde Fujimori ha tenido mayor cantidad de votos.