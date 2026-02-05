La disponibilidad de terrenos en Lima Metropolitana es cada vez más limitada. El crecimiento horizontal prácticamente ha llegado a su límite, lo que obliga a replantear las estrategias de expansión urbana y desarrollo habitacional en la capital.

Ante este escenario, una de las principales alternativas es impulsar la construcción de viviendas en los denominados conos de Lima. Si bien el crecimiento y la comercialización de inmuebles en estas zonas ha sido históricamente más lento, actualmente se encuentran en una clara ruta de masificación de viviendas, impulsada por la demanda y el desarrollo de infraestructura.

Según el experto en construcción y vivienda, Percy Rojas, las principales ofertas inmobiliarias habitacionales se concentran hoy en distritos como Los Olivos, Puente Piedra y Carabayllo, zonas que cuentan con mayor disponibilidad de suelo y un importante potencial de crecimiento urbano.

Proyectos habitacionales en desarrollo

En la actualidad, se vienen desarrollando diversos proyectos habitacionales, especialmente en el distrito de Carabayllo, que se perfila como uno de los principales polos de expansión residencial del norte de Lima.

Uno de los proyectos más destacados es Residencial Valle Nuevo, una propuesta que va más allá de la construcción de viviendas. Se trata de un proyecto integral que busca consolidar una comunidad sostenible, ordenada y funcional.

De acuerdo con Percy Rojas, la urbanización contará con todos los servicios básicos esenciales, así como equipamientos clave para la calidad de vida de sus residentes, entre ellos:

Una comisaría,un centro educativo ,un centro comercial Mall Plaza y, en una etapa futura, un sistema de transporte alimentador que conectará con el Metropolitano, facilitando la movilidad hacia otros puntos de Lima Metropolitana.

Este tipo de iniciativas refuerza la idea de que el crecimiento vertical y planificado en los conos de Lima representa una de las soluciones más viables frente a la escasez de terrenos en los distritos tradicionales de la capital.

Tu Nuevo Hogar al Alcance: Una de las principales características que distingue a la Inmobiliaria y Constructora Percy Rojas es su compromiso con la accesibilidad. Las viviendas del proyecto “Valle Nuevo” están disponibles con cuotas mensuales desde 400 soles, lo que facilita que más familias puedan acceder a su hogar propio. Además, el proceso de compra es sencillo, ya que solo se requiere la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para iniciar el trámite.