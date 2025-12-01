Megaplaza anunció el inicio de La Mágica Expo Navidad 2025, la feria navideña más grande de Lima Norte, que se desarrollará del 28 de noviembre al 24 de diciembre, ofreciendo más de 80 actividades entre shows infantiles, presentaciones musicales, concursos, activaciones de marcas y experiencias familiares.

Durante casi un mes, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos diarios como shows navideños, música en vivo, desfiles temáticos, clases de baile, concursos de canto —incluyendo “La Voz Navideña” en categorías adulto y kids— además de activaciones de marcas como Glowyfa, Aranjuez Perú, Concept & Hogar, Detallitos Miley, Sugoi y Jungla Kids.

Entre los eventos más esperados destacan la Sinfónica Navideña de Hanan Art, el Desfile de Bienvenida, la final del concurso La Voz Navideña, y presentaciones especiales de artistas como Ricardo Martín (tributo a Oasis), Karen GL, Lucy Star y Leonardo Rojas.

Asimismo, la feria incluirá zonas interactivas para niños, caritas pintadas, shows de Pekemania, concursos de cosplay navideño y actividades especiales como el Christmas Cubing Fest 2025, talleres de maquillaje y la presencia de la vidente Yolanda Hurtado con sus predicciones 2026.

Cada día se ofrecerán sorteos, trivias, ruletas de premios y dinámicas para incentivar la participación del público, creando un ambiente festivo ideal para todas las edades.

Además, “La Mágica Expo Navidad 2025” contará con espacios dedicados a emprendimientos y expositores, quienes presentarán productos navideños,nacimientos, árboles, artículos de regalo, decoración, arte y servicios para la temporada.

Estas plataformas buscan impulsar el comercio local y brindar a las familias opciones variadas y accesibles para sus compras navideñas, convirtiendo la feria en un punto de encuentro entre visitantes y emprendedores de Lima Norte.

“La Mágica Expo Navidad llega para que las familias vivan la temporada con alegría, música y experiencias únicas. Es un espacio seguro, gratuito y pensado para que todos disfruten del espíritu navideño”, señaló la organización.

La feria funcionará con programación diaria desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, está ubicada dentro de Mega Plaza en la puerta principal, frente al BCP y Tottus. con entrada libre para toda la familia, el lugar perfecto para comprar tu decoración navideña y regalos.