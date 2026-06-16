A pocos días del invierno, que comienza este domingo 21 de junio, las chompas y frazadas han quedado guardadas debido al inusual calor que se registra por la presencia del Niño Costero.

Entre hoy y el jueves 18 de junio, el caluroso clima no solo continuará sino que llegará a picos de 36 °C en la costa norte y de 30 °C en la costa central, donde está incluida Lima y el Callao, según proyectó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

A través de un reciente aviso meteorológico, pronosticó que se presentará un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa y la sierra, lo que afectará a 16 regiones.

Para la capital, se prevén valores entre 25 °C y 30 °C, cuando lo normal en esta temporada es entre 16° C y 20° C. Además de escasa nubosidad hacia el mediodía, “lo que permitiría registrar un aumento de los niveles de radiación ultravioleta”.

OLAS DE CALOR. Según el Senamhi, Lima Metropolitana soporta una ola de calor diurno con valores de hasta seis grados por encima de lo habitual. “Hasta el momento, los distritos del centro y este de la capital acumulan 12 y 11 días cálidos consecutivos”, detalló.

Dado el incremento de temperatura previsto para los siguientes días, la ingeniera Angie Flores, meteoróloga del Senamhi, recomendó utilizar gorros de ala ancha, sombrillas, prendas de manga larga y protectores solares, sobre todo en los distritos de Lima Norte, como Comas, y Puente Piedra, y en las jurisdicciones de Lima Este, que implican a La Molina y Ate.

Asimismo, la especialista sostuvo que durante este mes de junio, en la que se desarrollará parte del invierno, la capital registrará temperaturas entre cinco y seis grados por encima de lo normal.

Además del día, hay una ola de calor nocturno que sumó 41 noches consecutivas con temperaturas cálidas, con una temperatura mínima de 21.5 °C durante la madrugada, considerada una noche muy cálida, señaló el Senamhi.

NIÑO. Durante los primeros días de junio, la temperatura promedio diurna y nocturna ha superado los valores registrados en los eventos El Niño de 1997 y 2023.

El “Hombre del Tiempo”, Abraham Levy, advirtió que la comisión Enfen, que estudia este evento climático, anticipa un Niño Costero predominantemente fuerte hasta el verano, por lo que “debemos prepararnos”.

“El Niño Costero se prolongaría hasta el próximo verano de 2027, con una mayor probabilidad de presentar una magnitud fuerte entre junio y septiembre, para luego disminuir a moderado hasta diciembre. Para el verano 2026-2027, se prevé que el evento alcance una magnitud fuerte (48 %) y moderada (46 %)”, refirió el Enfen.

OJO AL DATO. Luis Icochea, exdirector de Imarpe, sostuvo que tenemos seis meses para prepararnos antes de que lleguen las lluvias.