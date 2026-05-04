La Municipalidad de La Victoria conmemoró el centenario de la Plaza Manco Cápac con una multitudinaria jornada cultural realizada el pasado 30 de abril, que reunió a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía, el arte y la tradición.

Durante la actividad, la plaza se convirtió en un punto de encuentro donde destacó una feria gastronómica de fusión peruano-japonesa, que ofreció una variada propuesta culinaria inspirada en la cocina nikkei. Los asistentes disfrutaron de innovadores platos que reflejaron el encuentro entre ambas culturas.

La celebración tuvo un significado especial al recordar que este espacio fue inaugurado en 1921, cuando la comunidad japonesa entregó al Perú la estatua de Manco Cápac como símbolo de amistad durante el centenario de la independencia.

Como parte de la programación, se presentó la exposición fotográfica “Migrantes: expresiones de un país diverso”, que puso en valor el aporte de las comunidades migrantes en la construcción de la identidad nacional.El evento también incluyó un programa artístico con presentaciones de música y danza, exhibiciones culturales y espectáculos en vivo. Destacaron la soprano Berioska, agrupaciones de música japonesa, demostraciones de kendo, danzas tradicionales y shows musicales.

El acto central estuvo marcado por la develación de la placa conmemorativa por los 100 años de la plaza, acompañada del mensaje del alcalde, quien resaltó la importancia de preservar los espacios históricos y promover la integración cultural.La jornada culminó con presentaciones como Eisa Taiko, Tinsagu Band y una escenificación del Inti Raymi, cerrando una celebración que reafirmó el valor histórico y cultural de la Plaza Manco Cápac como símbolo de encuentro entre culturas.

La Victoria conmemoró los 100 años de la Plaza Manco Cápac con feria y shows culturales