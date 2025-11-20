El BCP lanzó el nuevo “Bloqueo de Emergencia”, una solución disponible en todos los Agentes BCP a nivel nacional. Esta opción permitirá bloquear todas las tarjetas afiliadas con el banco de manera inmediata y así proteger el dinero en caso de robo o pérdida del celular.

“De acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), actualmente se roban más de 4 mil celulares al día. Sabemos que, en estas situaciones, cada segundo cuenta. Por eso, gracias a esta funcionalidad, cualquier cliente que haya sido víctima de robo podrá acercarse al Agente BCP más cercano y solicitar el bloqueo total de sus tarjetas BCP, tanto de débito como de crédito, protegiendo su dinero de forma inmediata y reduciendo las posibilidades de fraude”, señaló Anna Lenka Jáuregui, Gerente de Marketing y Comunicaciones del BCP.

El proceso es rápido, seguro y accesible, y solo requiere el número de DNI y la clave PIN para validar la identidad del cliente. Además, nuestros más de 10 mil Agentes BCP se encuentran presentes en el 86% de distritos a nivel nacional, lo que permite que esta solución esté disponible para millones de personas.

“Los Agentes BCP se han consolidado como un canal esencial para la inclusión y atención oportuna de nuestros clientes. Incorporar esta innovación nos permite ofrecer una solución rápida cuando más la necesitan. Sin duda, el lanzamiento del Bloqueo de Emergencia refuerza el compromiso del banco por acercar la tecnología y la seguridad a todos los peruanos, aprovechando nuestra amplia presencia a nivel nacional con los Agentes BCP”, destacó Fernando Acosta, Gerente de Canal Agente BCP.