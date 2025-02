Para aplacar las altas temperaturas que se registran en Lima, la policía en retiro, Cecilia Encinas, viene dando la hora con la venta de cremoladas nutritivas hechas a base de beterraga, zanahoria y espinaca, las cuales elaboró por primera vez el mes pasado experimentando junto a su esposo.

“Buscando opciones nutritivas, él me dijo por qué no preparas una cremolada de beterraga. Al inicio me impactó porque solo la como en ensaladas, pero estuvimos conversando, decidimos probar combinarla con naranja y, de inmediato, vimos el match que hubo entre ambos productos. Sabe muy bien”, contó a OJO.

En su local ubicado en la segunda cuadra el jirón Callao, en el Centro Histórico de Lima, además de la beterraga con naranja, ofrece espinaca con maracuyá, y de zanahoria con aguaymanto. “Todos estos ingredientes tienen propiedades como antioxidantes o son buenos para el hígado o anemia. A parte de refrescar a la persona, también le aporta un valor nutritivo a tu cuerpo”, dijo.

Doña Cecilia junto a su esposo abrieron negocio en el Centro Histórico de Lima.

NEGOCIO. Doña Cecilia, quien trabajó en investigación antidrogas de la Policía y en la pandemia decidió ingresar al mundo de las cremoladas, señaló que quienes más acuden por estas cremoladas son padres de familias, quienes piden para sus niños sin decirles de qué están hechas. “Les gusta y piden más”, refirió.

Además de las opciones nutritivas, venden pulpas de frutas en vasos de siete soles y por litro a 24 soles.