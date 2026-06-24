Las paltas y chirimoyas peruanas continúan consolidándose como productos emblemáticos de nuestra gastronomía y agricultura, al igual que el ceviche, gracias a su sabor único, calidad excepcional y producción natural.

Estos frutos, reconocidos por sus propiedades nutricionales y su cultivo con escaso uso de procesos químicos, vienen ganando prestigio tanto en el mercado nacional como internacional.

HISTORIA DE EMPRENDIMIENTO

Uno de los emprendimientos que apuesta por este crecimiento es Paltas del Valle, liderado por el empresario y experto en construcción Percy Rojas, quien impulsa la producción de paltas y chirimoyas cultivadas en los fértiles campos de Raquia, en la provincia de Antonio Raymondi, y en Huarmey, región Áncash, considerada por muchos como una verdadera tierra de dioses por la riqueza de sus suelos y la calidad de sus productos agrícolas.

Según explicó Percy Rojas, el objetivo es posicionar estas frutas peruanas en nuevos mercados, resaltando sus características naturales, su sabor inigualable y los beneficios que aportan a la salud de los consumidores.

“Las paltas y chirimoyas peruanas tienen una calidad extraordinaria. Son productos que nacen de nuestra tierra, cultivados con dedicación y respeto por la naturaleza. Queremos que el mundo conozca el verdadero sabor del Perú”, señaló el empresario.

El proyecto cuenta además con el respaldo de la gerente de ventas Florcita Polo y de Karelys Molina, conocida popularmente como “Robotina”, quienes vienen apoyando activamente en las estrategias de difusión, promoción y marketing de la marca, contribuyendo a posicionar estos productos en diferentes plataformas y espacios comerciales.

La iniciativa busca fortalecer el desarrollo agrícola de Áncash, generar nuevas oportunidades para los productores locales y promover una agricultura sostenible que beneficie a las comunidades de la región.

Actualmente, las paltas peruanas figuran entre los productos agrícolas más demandados en los mercados internacionales debido a su calidad, sabor y alto valor nutricional. Las variedades cultivadas por Paltas del Valle incluyen la reconocida palta Hass, Nava y , además de otras variedades apreciadas por los consumidores. Las chirimoyas producidas en la zona también destacan por su dulzura natural, aroma intenso y textura cremosa.