Lima quema como un horno. Un temperatura DE 34.5°C se registró ayer en el distrito de Carabayllo y en toda la capital se alcanzaron valores que superaban los 30 °C, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Este caluroso clima va acorde con el aumento de la temperatura que advirtió la institución para toda la costa peruana y seguirá hasta mañana 26 de febrero, explicó el ingeniero del Senamhi, Matt Nieto.

“En Lima, hoy (ayer) es el día más cálido de lo que va del verano 2026”, señaló a OJO, mientras que el Senamhi alertó que los distritos alejados del mar registran una ola de calor que ya suma catorce días cálidos consecutivos y la sensación térmica llegó ayer a 36 °C en San Borja.

Entre los factores que generan estas altas temperaturas, detalló Nieto, figuran el ingreso de los vientos del norte a lo largo del litoral, la ausencia de nubosidad, y la propia estacionalidad.

nte estos valores, el Ministerio de Salud recomendó mantenerse hidratado, que es clave para evitar golpes de calor en poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores.

Además del día, las noches también están siendo más calientes de lo normal. El ingeniero precisó que se están registrando altas temperaturas nocturnas, que superan los 22 °C y afectan el sueño de la población.

“Ya hay fastidio por el bochorno, las personas suelen usar más ventiladores o el aire acondicionado”, comentó.

FENÓMENO. Matt sostuvo que cuando hay un fenómeno de El Niño Costero, como el que ya inició en el país según el Senamhi, suelen presentarse altas temperaturas debido al calentamiento del mar, pero afecta más a regiones del norte como Tumbes, Piura y Lambayeque.

Justamente, la titular de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Avalos, confirmó que este evento climático está en su fase inicial y se va a extender por lo menos hasta noviembre.

Además, no se descarta que antes de julio alcance la intensidad moderada.

OJO AL DATO. En el Callao, se registró una temperatura muy alta de 30°C, cuando los picos son de 28 y 29°C, advirtió Nieto.