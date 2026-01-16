Aurora Caruajulca

Un horno. Así se vivió Lima el último 14 de enero, cuando la capital registró la temperatura diurna más alta en lo que va del verano 2026.

Los fuertes rayos del sol generaron incomodidad entre la población y una fuerte sensación de bochorno en distintos distritos de la ciudad.

Según informó el Senamhi, la estación Von Humboldt, en La Molina, alcanzó una temperatura máxima de 31.8 °C, valor considerado como un día extremadamente cálido. Distritos del este y norte de Lima fueron los más afectados por el intenso calor.

Especialistas del Senamhi explicaron que estas altas temperaturas, así como la sensación térmica elevada, estuvieron asociadas a las condiciones propias del verano.

Así también, el ingreso de humedad, proveniente de la sierra, fue otro fenómeno que también influyó en la aparición de lluvias de verano en algunos sectores de la capital.

Precisamente, Lima amaneció ayer con una lluvia ligera pero persistente en varios distritos, situación que sorprendió a la población.

Las autoridades recomendaron precaución en la movilidad, debido al riesgo de accidentes por pistas resbaladizas y reducción de la visibilidad.

A nivel nacional, el Senamhi emitió una alerta amarilla por lluvias en la costa norte y la sierra del país, sin descartar la posibilidad de un Fenómeno del Niño, mientras se mantiene un monitoreo permanente.

Regiones como Lambayeque, La Libertad y Áncash registrarían acumulados de entre 1 y 8 mm, mientras que zonas de Cajamarca, Amazonas y Huánuco podrían alcanzar entre 15 y 25 mm.