Los casos de dengue vienen aumentando a nivel nacional por las intensas lluvias y las altas temperaturas registradas en diferentes regiones, que provocan a su vez la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú), en lo que va del año se han detectado un total de 7457 contagios en todo el país y 12 personas han fallecido por esta causa.

Aunque la cifra total comparado al año pasado revela un descenso de casos, en 13 regiones se registra lo contrario: un preocupante aumento. El panorama más crítico lo tiene Ucayali, donde van 1513 casos y el año pasado tenía solo 76.

También está Lima, que suma 228 afectados cuando el año pasado solo reportaba 120 en este misma fecha. Piura, La Libertad, Tumbes, Huánuco, Lambayeque, Madre de Dios, Ica, Pasco, Ayacucho, Puno y Áncash figuran en esta lista.

ZANCUDO. Tras realizar visitas domiciliarias, el personal de salud de la DIRIS Lima Norte identificó que los principales criaderos de zancudos se encuentran en recipientes de uso cotidiano dentro de las viviendas.

La mayoría de larvas se hallaron en plantas remojadas en agua, seguido de barriles, cilindros, baldes y bateas, plantas acuáticas y tanques bajos.

Otra enfermedad que por las lluvias también se incrementa es la leptospirosis, que ya suma 649 casos y afecta más regiones con lluvias. Este mal se contagia principalmente por contacto directo con la orina de animales infectados, como ratas.

OJO AL DATO. El Ministerio de Salud anunció la incorporación de la vacuna contra en el dengue en menores de la región San Martín.