Los huaicos y deslizamientos, que vienen afectando a distintas regiones del país debido a las lluvias, están causando el alza de precios en los mercados minoristas por las restricciones en el transporte de los productos hacia los mercados.

Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) hay bloqueos de vías en varias zonas del país, que son restablecidas por las autoridades competentes.

Es así que esta situación encareció productos básicos como el limón y la papa, que subieron un sol en promedio por kilo. El limón, por ejemplo, pasó de S/ 2.50 a S/ 3.50. La fruta que más ha subido es el mango, que llega a Lima desde el norte.

Es que los derrumbes y bloqueos de carreteras generan problemas para el transporte en camiones desde las zonas de producción hacia las ciudades.

Además, los agricultores tienen problemas para cosechar y entregar sus productos a los camioneros. Un camión que puede ir de Huánuco a Lima en 15 horas, ahora lo hace hasta en 20 o más horas.

Además, por efecto de las lluvias, la papa llega con barro y el limón con menor calidad, contaron comerciantes de un mercado de Comas.

NUTRICIÓN. La nutricionista Jessica Huamán advirtió que el incremento de costos de la canasta básica impacta en la alimentación de los peruanos, especialmente de niños, gestantes y adultos mayores.

“Hoy tenemos a 4 de cada 10 peruanos en situación de inseguridad alimentaria, siendo una de las causas la falta de acceso económico de las familias peruanas a los alimentos”, afirmó.

Por ello, pidió a las autoridades “asegurar la transitabilidad y rutas alternas, y poner en marcha medidas de protección para que la emergencia no se convierta en hambre ni en una dieta más pobre”.

INFLACIÓN. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en febrero la inflación en Lima Metropolitana aumentó 0.69% y los principales productos que encarecieron son arveja verde (106.1%), papa blanca (1.7%), papa de color (5.1%), huevos de gallina (18%) y el pollo eviscerado (8.5%).